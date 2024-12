Orcs Must Die! Deathtrap torna a mostrarsi con tanta azione cooperativa in trailer al PC Gaming Show

PC Gaming Show Most Wanted 2024 è andato in onda questa sera del 5 dicembre e abbiamo avuto modo di vedere Orcs Must Die! Deathtrap .

Il trailer di Orcs Must Die! Deathtrap

La descrizione ufficiale recita, in traduzione: "Orcs Must Die! Deathtrap è uno sparatutto in terza persona e un gioco "trap defense" ricco di azione. Evolvete nei panni di un Mago della Guerra che uccide gli orchi in una struttura da rogue-lite e distruggete, sventrate e incenerite orde enormi con un massimo di quattro giocatori."

"Trova il tuo ruolo tra i nuovi Maghi della Guerra, ognuno con armi, abilità, trappole e personalità uniche. Ogni eroe è adatto a diversi stili di gioco e può operare in modo indipendente o collaborare con altri eroi complementari, assicurando così uno scontro versatile e potente con gli orchi."

"Il gioco può essere giocato da soli o in squadre cooperative fino a quattro giocatori: ogni opzione offre sfide e ricompense uniche. Il gioco è stato progettato per adattarsi al numero di giocatori, garantendo una gara equilibrata ed emozionante in qualsiasi combinazione."

"Affrontate ondate crescenti di orchi e altre bestie orrende con buff e debuff randomizzati che influiscono sul vostro eroe, sulle trappole, sulle armi, sulle statistiche e sui livelli stessi. Fattori ambientali come il tempo e l'ora del giorno influenzano ulteriormente i nemici e le vostre opzioni difensive. Man mano che questi buff e debuff si accumulano, scegliete di avanzare contro le orde crescenti o di tornare all'hub del castello per potenziare il vostro eroe, le armi e le trappole prima di affrontare un formidabile generale degli orchi in una brutale battaglia contro il boss."

Ricordiamo che l'annuncio di Orcs Must Die! Deathtrap è avvenuto a luglio