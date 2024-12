Prologue: Go Wayback! è il nuovo gioco dall'autore di PUBG

Brendan Greene, il creatore del genere battle royale, nonché l'autore di PUBG, il gioco che lo ha canonizzato, ha annunciato il nuovo e ambizioso progetto di Playerunknown Productions, il suo studio. In realtà si tratta più che altro di un grande piano che si svilupperà in tre giochi distinti, per arrivare poi all'opera finale.

Il primo passo è stato svelato oggi: l'annuncio di Prologue: Go Wayback!, con il lancio immediato di una demo tecnica chiamata Preface: Undiscovered World su Steam. Si tratta sostanzialmente dell'avvicinamento al lancio del progetto Artemis, un gioco sandbox multiplayer definito come enorme, di cui ancora non si conosce la data d'uscita.