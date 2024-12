SpaceCraft è un gioco di esplorazione e costruzione spaziale online, appena annunciato con trailer e immagini

PC Gaming Show Most Wanted 2024 è andato in onda questa sera del 5 dicembre e abbiamo avuto modo di vedere SpaceCraft , un nuovo gioco spaziale online che arriverà in accesso anticipato nel 2025 .

Il trailer di SpaceCraft

La descrizione ufficiale recita: "SpaceCraft è un gioco di esplorazione e costruzione spaziale online. Esplorate una vasta galassia di sistemi solari e pianeti, estraete e create risorse, progettate e costruite navi, automatizzate basi planetarie e logistica interplanetaria, commerciate e cooperate."

La storia invece parlerà di un viaggio iniziato nel "2350. Studiando le tecnologie perdute di una civiltà dimenticata, l'umanità ha involontariamente riattivato i Tripodi, macchine da guerra autonome e autoreplicanti. Ne seguì una brutale guerra di un secolo e tutto cambiò dopo il misterioso Incidente H. In un attimo, gran parte della flotta umana fu annientata."

"In un istante, gran parte della flotta umana fu annientata e l'equilibrio del potere cambiò drasticamente. I Tripodi iniziarono a decimare i Pianeti Uniti, spingendo l'umanità sull'orlo dell'estinzione. In mezzo al caos, una trasmissione in codice proveniente da una galassia lontana offre un'ancora di salvezza, le coordinate di un portale nascosto. In un ultimo atto di speranza, i restanti sopravvissuti lo attraversarono, fuggendo verso una galassia inesplorata che custodiva la chiave della loro sopravvivenza".