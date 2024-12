EVE Frontier annuncia il Founder Access su PC con un trailer, ecco la data di lancio

"In EVE Frontier stiamo approfondendo il contributo e la connessione che i giocatori hanno con una galassia vivente: un mondo virtuale in cui sviluppatori e giocatori sono alla pari, dove le regole valgono per tutti", ha dichiarato Hilmar Veigar Petursson, CEO di CCP Games.

CCP Games ha annunciato con un trailer il Founder Access di EVE Frontier, che avrà inizio il 10 dicembre e segnerà l'inizio di un percorso in accesso anticipato per il survival spaziale che si preannuncia lungo e complesso.

Un lungo percorso

EVE Frontier promette insomma un'esperienza di grande spessore, in cui potremo creare la nostra storia e sfruttare le opportunità che ci verranno concesse per lasciare il segno, procurandoci l'energia necessaria per la nostra sopravvivenza e non solo.

Fra le varie meccaniche del gioco troveremo strumenti per il crafting tramite cui costruire strutture di sopravvivenza nello spazio, basi equipaggiate di tutto punto, avamposti commerciali e altre tipologie di strutture.

Tutti elementi personalizzabili, che potremo adattare alle nostre esigenze andando a creare missioni, sistemi economici, punti per il viaggio rapido e altro ancora.