A.I.L.A. si mostra con un trailer al PC Gaming Show, è un horror con esperienze da incubo simulate da un'IA

Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer non adatto ai deboli di cuore, che potrete visualizzare nel player sottostante, ed è stato confermato il periodo di uscita nel corso del 2025 su PC.

Un horror che scava nelle nostre paure

Come anticipato in precedenza, nel gioco vestiremo i panni di un tester di videogiochi e ci immergeremo in esperienze horror creata dall'IA chiamata A.I.L.A.. Dovremo dunque sfuggire da sette assetate di sangue, risolvere rompicapi raccapricciati e molto altro ancora, con l'IA che nel mentre scaverà nelle nostre paure e i nostri feedback da tester per mettere in piedi esperienze ancora più terrificanti.

Il gioco è realizzato tramite Unreal Engine 5 e sfrutta tecnologie avanzate come Lumen e MetaHuman per dare vita a un comparto grafico che mira al realismo. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla pagina Steam di A.I.L.A. a questo indirizzo.