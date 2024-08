Il processore AMD Ryzen 7 9700X è ora in sconto per la prima volta su Amazon

Se siete in cerca di nuovi componenti per il vostro computer da gaming, allora dovreste dare un'occhiata alla nuova promozione disponibile su Amazon. Potete acquistare un processore AMD Ryzen 7 9700X in sconto. Il prezzo è 412.55€ per una versione venduta e spedita da TECH DEALZ (SN RECORDED). Potete acquistarlo anche direttamente tramite Amazon, ma il prezzo sale a 435.62€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Non si tratta di sconti enormi, ma sono i primissimi per un processore della serie 9000 di AMD e, per chi non vuole attendere troppo per l'acquisto, è una buona occasione per risparmiare un poco. TECH DEALZ (SN RECORDED) ha il 90% di recensioni positive negli ultimi 12 mesi.