Monster Hunter Wilds mostra in video il Corno da caccia, per chi ama suonarle ai mostri

Il video è molto breve, come i precedenti, ma permette di farsi un'idea di cosa possiamo aspettarci dal gioco di ruolo d'azione previsto per il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S .

Capcom ha pubblicato come ogni giorno un nuovo video dedicato a Monster Hunter Wilds . Il nuovo filmato si concentra ancora una volta su una delle armi del videogioco: a questo giro è il turno del Corno da caccia .

Il video del Corno da caccia di Monster Hunter Wilds

La descrizione dell'arma interna al video recita: "Un'arma da impatto che può eseguire delle melodie per donare dei potenziamenti. Posiziona delle bolle di eco per attivare degli effetti speciali nell'area. Gli effetti delle melodie danno benefici anche ai tuoi alleati. Usa la modalità Precisione per prendere di mira i punti deboli e le ferite dei mostri."

Rispetto alle precedenti iterazioni del Corno da caccia, l'arma di Monster Hunter Wilds sembra ereditare la fisicità della versione presente in World, mettendo da parte le sperimentazioni di Rise. Inoltre, non mancano nuovi attacchi e alcune meccaniche sono state riviste, come le bolle di eco che sembrano avere un'area di influenza più grande rispetto al passato.

Ricordiamo che Capcom ha già mostrato anche le seguenti armi:

Inoltre i fan stanno cercando di calcolare la data di uscita usando questi video come riferimento.

Diteci, fino a questo punto qual è l'arma che vi ispira maggiormente tra quelle presentate per Monster Hunter Wilds?