La Lancia-Fucile di Monster Hunter Wilds è stata mostrata in un video dedicato

Capcom ha pubblicato un nuovo video di Monster Hunter Wilds per presentare un'altra arma inclusa nel gioco: la Lancia-Fucile , già vista in passato in altri capitoli della serie. Insomma, l'editore giapponese prosegue nei suoi sforzi di presentare la sua nuova hit al meglio, considerando che si tratta del nuovo capitolo maggiore della sua proprietà intellettuale più venduta di sempre.

Un'arma versatile

Come visibile nel filmato, la lancia fucile è sia un'arma da corpo a corpo che da fuoco. Possiamo definirla una baionetta sotto steroidi, anche se con molte funzioni in più. Il video dura circa un minuto e ci fa vedere tutte le funzionalità dell'arma, dagli attacchi standard a quelli speciali, in modo da darci un'idea di quello che possiamo attenderci utilizzandola. [embed yt= Azn6r5wTd48] La descrizione ufficiale recita "Esplosioni inarrestabili combinate a un solido scudo creano una combo esplosiva per i cacciatori! Creati un percorso verso la vittoria sfruttando i punti deboli nemici con la Modalità Focus."

C'è da dire che ad alcuni potrebbe non fare piacere vedere tutti i contenuti di un gioco prima del lancio. Se siete tra questi, basta non guardare filmati e immagini per vivere sereni.

Come dicevamo, questo è solo l'ultimo video di una lunga serie dedicata a Monster Hunter Wilds. Negli ultimi giorni ne è uscito uno dedicato allo Spadone, uno alla Balestra Pesante e uno al Falcione. Per il resto vi ricordiamo che l'uscita di Monster Hunter Wilds è stata fissata al 2025. Potremo giocarci su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. La versione PC sarà lanciata su Steam.