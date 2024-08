Dead Rising Deluxe Remaster presenta l'uniforme di Leon Kennedy in un trailer

In generale, pare che Dead Rising Deluxe Remaster possa contare su di una ricca dotazione di contenuti scaricabili che fanno riferimento ai franchise classici di Capcom: non solo Resident Evil ma anche Street Fighter e Mega Man, a giudicare da alcuni indizi.

L'uniforme è quella che Leon ha indossato in Resident Evil 2, con i colori del Raccoon City Police Department, ma utilizzarla non implica la possibilità di ottenere abilità speciali : si tratta unicamente di un simpatico oggetto estetico.

Il trailer

Annunciato da Capcom poco più di un mese fa, Dead Rising Deluxe Remaster farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 19 settembre, per la gioia dei tantissimi fan dell'originale per Xbox 360.

Il trailer in cui Frank West indossa l'uniforme di Leon Kennedy è particolarmente breve ma significativo, con il protagonista che si produce in diverse sequenze d'azione all'interno dell'enorme centro commerciale che fa da sfondo alla campagna.

Trattandosi di una remaster, per quanto sofisticata, Dead Rising Deluxe Remaster non modificherà la storia o i personaggi originali, mentre è possibile che gli sviluppatori abbiano introdotto alcune novità per rendere meno legnoso il gameplay.

Di certo non subirà modifiche la formula che fa da perno centrale all'intera esperienza, con un conto alla rovescia e un numero di persone da salvare che metterà a dura prova le nostre capacità, mentre scattiamo le foto necessarie per il nostro grande scoop.