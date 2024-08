Le console war, le guerre più inutili della storia, ora hanno anche un gioco di carte dedicato, provabile alla Gamescom 2024

Xbox Era, marchio noto soprattutto per contenuti multimediali a tema videoludico, ha annunciato il gioco di carte Console Wars , che come il titolo fa intuire sarà dedicato alle guerre più inutili della storia, quelle tra possessori di sistemi da gioco differenti che si offendono tra di loro per decidere chi possiede l'hardware e i giochi migliori. Lo si potrà provare alla Gamescom 2024.

Carte in tavola

"Per vincere le Console Wars, contenti is king e la proprietà intellettuale dei giochi migliori è tutto", si può leggere nella descrizione ufficiale del gioco. "Per uscire vittoriosi, i giocatori dovranno combattere per la proprietà di quattro set completi di proprietà intellettuali di diversi generi, dagli sparatutto in prima persona pieni di azione, agli iconici platform e ai profondi e complessi giochi di ruolo". Inoltre bisognerà accumulare fan e fare in modo di non perderli per strada. Un lavoraccio, quindi.

Attualmente il gioco è oggetto di una campagna Kickstarter, quindi non è ancora scontato che diventi realtà. Al momento di scrivere questa notizia sono stati raccolti 18.264 euro dei 23.226 euro richiesti dall'obiettivo principale. Considerando che mancano ancora 27 giorni alla conclusione della campagna, è molto probabile che il progetto vada in porto.

Le fasce di prezzo per contribuire sono quattro: quella simbolica da 2 euro, che è solo un modo per dare il proprio sostegno, quella da 24 euro, che frutta l'edizione standard di Console Wars, quella da 41 euro, che da diritto anche al DLC Pack e quella da 47 euro, che da accesso alla più curata "Console Warrior" Edition.

La consegna è stimata in ogni caso per marzo 2025. Come accennato, il gioco sarà giocabile alla Gamescom 2024 nell'area dedicata alle carte e ai giochi da tavolo.