Bandai Namco ha aumentato gli incassi del 56% grazie a Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Nel periodo di tre mesi che si è concluso lo scorso 30 giugno, Bandai Namco ha visto un aumento delle vendite nette pari al 24,8% per 1,9 miliardi di dollari, mentre appunto i profitti hanno raggiunto i 233 milioni di dollari grazie a una crescita del 56,3%.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha fatto crescere gli incassi di Bandai Namco del 56% su base annua: è ciò che si evince dal report finanziario pubblicato dall'azienda giapponese e relativo all'ultimo trimestre fiscale.

Il contributo di Shadow of the Erdtree

Il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, avvenuto il 21 giugno, ha contribuito in maniera fondamentale al raggiungimento di questi risultati, che includono appunto i primi nove giorni di commercializzazione dell'espansione.

Il nostro personaggio in Shadow of the Erdtree sfida un nemico

Chiaramente non tutto è dipeso dall'espansione, ma anche dagli effetti che ha avuto nel rivitalizzare le vendite di Elden Ring, che infatti è tornato a occupare le posizioni più alte delle varie classifiche in concomitanza con l'uscita di Shadow of the Erdtree.

Un effetto su cui Bandai Namco confidava, come dichiarato dallo stesso publisher, ma che ha comunque spinto la casa giapponese a ritoccare in positivo le stime per il periodo di sei mesi che si concluderà il 30 settembre.

Nella fattispecie, erano attese vendite per 3,5 miliardi di dollari e profitti per 273 milioni di dollari, ma le nuove previsioni parlano rispettivamente di 3,7 miliardi di dollari e 410 milioni di dollari.

Curiosamente, le stime effettuate per l'intero anno fiscale non sono state modificate, almeno per il momento: magari un ritocco arriverà più avanti.