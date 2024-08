AMD punta sulle schede video economiche: GPU RX 7400 e 7300 a 150 euro?

AMD sembra pronta a conquistare la fascia bassa del mercato delle schede video con due nuovi modelli, la RX 7400 e la RX 7300. Secondo la fonte dell'informazione, ovvero Komachi Ensaka, entrambe sarebbero basate sulla GPU Navi 33, già presente sulla RX 7600, queste schede potrebbero rappresentare un'opzione interessante per chi ha un budget limitato.

La GPU Navi 33, con i suoi 2048 shader core e un'interfaccia di memoria a 128 bit, offre prestazioni paragonabili alla RTX 4060 di NVIDIA, la scheda entry-level di questa generazione. Le nuove RX 7400 e 7300 potrebbero essere versioni limitate di questa GPU, con un numero ridotto di core attivi o una configurazione di memoria diversa.

Resta da capire quale sarà il mercato di riferimento per queste schede video. Con la RX 7600 già disponibile a prezzi compresi tra i 250 e i 300 euro, AMD potrebbe puntare a una fascia di prezzo ancora più bassa, intorno ai 150-200 euro.

I tweet di KOMACHI_ENSAKA

Le nuove schede AMD potrebbero offrire vantaggi prestazionali rispetto alle GPU integrate nei processori attuali, rappresentando un'opzione interessante per chi ha un budget limitato e non può permettersi un upgrade completo del sistema. Inoltre, il supporto alla decodifica hardware dei flussi AV1, presente in tutti i chip RDNA 3, potrebbe renderle attraenti anche per chi utilizza il PC per scopi multimediali.

Il lancio delle RX 7400 e 7300 potrebbe intensificare la competizione nel segmento entry-level, soprattutto con Intel, che ha recentemente lanciato le sue schede Arc. NVIDIA, invece, sembra aver abbandonato la fascia super entry-level con questa generazione, lasciando spazio ai suoi concorrenti.

L'arrivo delle nuove schede video AMD RX 7400 e 7300 potrebbe rappresentare una svolta nel mercato entry-level, offrendo prestazioni competitive a prezzi accessibili. Resta da vedere come AMD posizionerà questi nuovi modelli e quale sarà la loro effettiva capacità di conquistare il mercato. Se le indiscrezioni saranno confermate, gli utenti con budget limitato avranno presto a disposizione nuove opzioni interessanti per migliorare l'esperienza visiva e multimediale sui propri PC. Voi che cosa ne pensate? Sarebbero GPU di vostro interesse? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.