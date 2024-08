Turbo OutRun Reimagined è un remake amatoriale gratuito che non sapevate di desiderare

Sk1ds è uno sviluppatore amatoriale appassionato di giochi di corse arcade stile anni '80, che si è imbarcato in un'impresa epica, realizzando un remake completamente gratuito di Turbo Outrun, chiamato Turbo OutRun Reimagined. Lo sviluppo non è ancora completo, ma il gioco è già giocabile, sia da browser che in versione scaricabile.