Scopriamo le vendite di Cataclismo, gioco dallo stesso editore di Manor Lords

Tanti successi

"Siamo onorati di essere l'editore degli incredibili sviluppatori di Digital Sun, e amiamo costruire e difendere castelli!" ha commentato Headed Horse, che negli ultimi 12 mesi ha infilato diversi successi. Non sono tutti del livello di Manor Lords, ma considerando che si tratta di produzioni spesso molto piccole, è facile parlare di un momento particolarmente florido per l'etichetta.

Per inciso, Manor Lords ha venduto 2 milioni di copie in tre settimane; Norland ha venduto 185.000 copie in due settimane; l'altra hit Against the Storm ha venduto 1 milione di copie a marzo 2024 (il gioco è stato lanciato originariamente in accesso anticipato nel 2021, con Hooded Horse che ha pubblicato la versione 1.0 nel dicembre 2023); Terra Invicta ha venduto complessivamente 200.000 copie, mentre altri titoli come Clanfolk, Old World, NEBULOUS: Fleet Combat hanno tutti superato le 100.000 copie vendute.

Cataclismo è un gioco di strategia in cui i giocatori devono difendere i loro castelli dalle orde di mostri che li attaccano. Attualmente ha una valutazione "Molto positiva" su Steam, con il 93% delle 1.608 recensioni degli utenti positive. Al lancio ha fatto registrare un picco di 3.152 giocatori contemporanei.