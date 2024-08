Dragon Ball Project: Multi è un nuovo MOBA per PC e mobile, vediamo il trailer

Dragon Ball Project: Multi è un nuovo MOBA per PC e mobile , appena annunciato da Bandai Namco e da Ganbarion, che si sta occupando dello sviluppo: è in arrivo su PC, iOS e Android, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Le immagini ufficiali

Contestualmente all'annuncio di Dragon Ball Project: Multi sono arrivate anche le prime immagini, che consentono di dare un'occhiata ai personaggi che troveremo nel gioco e allo stile grafico utilizzato per rappresentarli.

In questo caso Ganbarion ha optato per una soluzione in cel shading ma votata a enfatizzare i bordi di ogni figura, più che altro per aumentare il contrasto nelle sequenze in-game, che riprendono i protagonisti da una certa distanza.