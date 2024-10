Abbiamo provato Dragon Ball Project: Multi ed è divertente ma confuso

A venire in aiuto di quest'ultimo gruppo di appassionati, però, c'è il fatto che questo titolo è pensato come videogioco per dispositivi mobile . Ciò vuol dire controlli più semplici, eliminazione di buona parte delle complessità tipiche del genere e una gestione degli scontri tra giocatori decisamente più basilare.

Sviluppato da Ganbarion Co e prodotto da Bandai Namco , questo MOBA in arrivo nel 2025 rompe subito con uno dei pilastri del genere perché si compone di battaglie quattro contro quattro. La struttura della mappa, la progressione degli obiettivi, la presenza di nemici controllati dal computer e la progressione interna di ciascun personaggio risulteranno molto familiari a chi conosce il genere. Chi invece è un novizio completo dei meccanismi dei multiplayer online battle arena, invece, si ritroverà decisamente disorientato.

Quello dei MOBA è un formato che funziona: lo dimostrano l'eterna popolarità di League of Legends, Pokémon Unite e DOTA 2 e l'investimento di Valve in un nuovo titolo che combina il genere con gli sparatutto in terza persona. Dopo aver giocato qualche partita a Dragon Ball Project: Multi , possiamo dire che infondere il genere delle meccaniche e dei personaggi dell'iconico universo di Akira Toriyama è una ricetta per il successo, nonostante l'intrinseca confusione di questa tipologia di videogiochi.

Un MOBA in tutto e per tutto

Dragon Ball Project: Multi ha una mappa divisa in due corsie, ha una grande giungla nel centro e ogni giocatore deve preoccuparsi di attaccare le barriere divine nemiche (difendendo le proprie) per raggiungere la Sfera del Drago avversaria. La prima squadra che ci riesce vince la partita. I primi minuti di gioco, come in ogni MOBA, si passano ad affrontare i nemici controllati dal computer sparsi per la mappa in modo da aumentare i propri punti esperienza, salire di livello e sbloccare le diverse mosse che, per ogni personaggio, sono tre più una ultimate.

Le trasformazioni sono parte integrante del mondo di Dragon Ball e un momento chiave del gameplay di Project: Multi

Dopo un po' iniziano le interazioni con gli avversari perché viene raggiunto il livello sufficiente sia per resistere a qualche colpo, sia per infliggere abbastanza danni. In questi momenti il vero potenziale del gioco si palesa in grande stile. Quando più giocatori cominciano a convergere sulla stessa divinità a guardia di una barriera, le abilità iniziano ad accumularsi in uno spettacolo di onde energetiche che rivela l'autentico spirito esagerato del mondo di Dragon Ball.

Le barriere degli dei non sono l'unico punto di frizione di una mappa: come in LoL, ogni tot compaiono dei boss nella giungla e la loro eliminazione conferisce alla squadra che ha dato il colpo di grazia dei danni aggiuntivi alle barriere nemiche, una spinta che, spesso, è l'inizio del processo che porta una squadra a ottenere la vittoria.

Affrontare i nemici controllati dall'intelligenza artificiale è indispensabile per salire di livello e guadagnare l'esperienza necessaria a sbloccare nuove mosse

L'unico elemento di personalizzazione dei guerrieri che abbiamo notato è la possibilità di selezionare un aiutante a inizio partita che può conferire vantaggi all'attacco, alla difesa o alla velocità. Questi assistenti sono solo sei nella beta: Bubbles e Icarus migliorano il movimento dei giocatori, ma non riescono ad avere un impatto sufficiente da giustificare la loro scelta a inizio partita. Cabba e King sono, rispettivamente, il potenziatore delle difese (ottimo per sopravvivere sotto torre) e quello dell'attacco per massimizzare i danni alle barriere nel momento in cui sono più vulnerabili.

Chiudono la lista Botamo, un aiutante che costringe un nemico a scontrarsi con il giocatore che lo ha attivato e l'iconico Contadino col Fucile che, quando schierato, si trasforma in una torretta efficacissima. Le abilità speciali di questi aiutanti possono essere usate con un tempo di ricarica e aggiungono un leggero grado di personalizzazione all'esperienza senza complicarla troppo. Per questo motivo ci sono sembrate un buon sostituto per il sistema di creazione di una build tipico del genere.