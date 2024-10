Dragon Ball Daima sarà visibile anche su Netflix: ecco la data di uscita della nuova serie in streaming

Netflix ha annunciato che Dragon Ball Daima sarà visibile anche nel proprio catalogo, con data di uscita fissata per il 18 ottobre, dunque una settimana dopo rispetto al lancio in anteprima previsto su Crunchyroll, fissato invece per l'11 ottobre.

Una nuova avventura per un Goku rimpicciolito

L'idea alla base del nuovo accordo con Netflix sembra essere la volontà, da parte del servizio di streaming video, di arricchire il proprio catalogo sul fronte anime e rappresentare un nuovo punto di riferimento per questo settore dell'intrattenimento.

Il poster di Dragon Ball Daima da parte di Akira Toriyama

Ci sarà da aspettare una settimana in più dunque, ma dal 18 ottobre sarà possibile vedere Dragon Ball Daima anche direttamente dal catalogo Netflix, per la gioia degli abbonati al servizio.

La nuova serie animata propone una storia completamente nuova, che parte da una premesse particolare: a causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono magicamente rimpiccioliti, e dovranno dunque intraprendere una grande avventura per tornare alle condizioni originarie. Netflix non ha chiarito precisamente la questione, ma anche in questo caso sembra che Dragon Ball Daima venga trasmesso in streaming con sottotitoli in italiano.

Nei giorni scorsi abbiamo visto un trailer con nuovi personaggi e combattimenti, oltre alla sigla di apertura, mentre sul fronte videoludico Goku Mini è stato mostrato in un nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero proprio nelle ore scorse.