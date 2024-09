Un trailer di Dragon Ball Daima presenta nuovi personaggi e combattimenti

In particolare, il filmato presenta il Reame dei Demoni , una delle ambientazioni principali che farà da sfondo alla serie. In questa nuova avventura Goku sarà accompagnato da Kaioshin il Sommo e due nuovi compagni, Glorio e Panzy , di cui al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli. Tra una scena e l'altra vediamo anche altri personaggi, alcuni all'apparenza poco amichevoli. Non manca anche qualche sequenza più movimentata e combattimenti a suon di arti marziali e colpi energetici, incluso quello che sembrerebbe l'ennesimo duello tra Goku e Vegeta .

Manca poco più di un mese al debutto di Dragon Ball Daima

Vi ricordiamo che Dragon Ball Daima debutterà in Giappone l'11 ottobre alle 23:40 locali (le 16:40 italiane), che è anche la data di uscita del videogioco Dragon Ball: Sparking! Zero. Per il momento non sono stati annunciati piani per la messa in onda all'infuori del Sol Levante, con la speranza che l'attesa non sia troppo lunga.

Stando ai primi dettagli condivisi nei mesi scorsi, Drabon Ball Daima ommaggia il 40esimo anniversario dell'opera di Akira Toriyama e prenderà ispirazione dalle prime storie di Dragon Ball, più incentrate sul tema dell'avventura che sui combattimenti. Questa volta Goku e compagni sono finiti al centro di una cospirazione e, dopo essere tornati bambini a causa di un desiderio esaudito dal drago Shenron, si imbarcheranno in un'avventura in un nuovo mondo. La storia principale e il design dei nuovi personaggi è stato realizzato da Akira Toriyama, che ha lavorato attivamente alla serie prima della sua improvvisa scomparsa avvenuta a marzo.