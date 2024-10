Guerrilla celebra LEGO Horizon Adventures, suo primo "AAA per Nintendo Switch": reazioni contrastanti dai fan

Tim Symons, lead producer di LEGO Horizon Adventures in Guerrilla, ha celebrato online il gioco come primo "tripla A per Nintendo Switch" da parte del team, dicendo di non riuscire a credere di avercela fatta, ma le risposte da parte dei fan risultano contrastanti.

Il messaggio è stato pubblicato su X da Symons in risposta al tweet ufficiale di Nintendo of America, che segnala l'apertura delle prenotazioni per LEGO Horizon Adventures su Nintendo Switch. Il producer ha ripreso il messaggio originale aggiungendo "Non riesco ancora a credere di essere riusciti nell'impresa: sviluppare un tripla A per Nintendo Switch da PlayStation Studios".

Il messaggio evidenzia la particolarità del caso, ovvero un gioco PlayStation Studios lanciato al day one su Nintendo Switch, oltre al fatto di considerare a tutti gli effetti il titolo in questione un vero tripla A e non un progetto secondario di Guerrilla.