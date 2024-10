Forza Horizon 5 ci riporta agli anni 90 con l'update "Back to 90s", tra nuove auto ed eventi a tema

Playground Games ha annunciato il nuovo aggiornamento di Forza Horizon 5, intitolato "Back to 90s" e caratterizzato, come dice il nome, dalla tematica degli anni 90, ripresa sia dalle nuove auto in arrivo che dagli eventi organizzati per questi giorni.

Continua dunque il supporto a lungo termine per Forza Horizon 5, che dal suo lancio nel 2021 ha proseguito a espandersi e arricchirsi, mantenendosi vivo come un vero e proprio live service a tema automobilistico dotato sempre di una notevole community attiva al suo interno.

Stranamente, nonostante ci si trovi in ottobre, la tematica principale del nuovo update non è Halloween bensì gli anni 90, con una scelta piuttosto in controtendenza anche se probabilmente non mancheranno comunque dei riferimenti alla celebre festività più in prossimità della fine del mese.