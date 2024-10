La mappa di The Legend of Zelda: Echoes Of Wisdom sembra includere quella originale di Link to the Past

L'idea che The Legend of Zelda: Echoes Of Wisdom fosse collegato a A Link to the Past era già emersa, attraverso un collegamento logico tra i mondi in questione, ma sembra che l'overworld del nuovo capitolo contenga proprio anche la mappa originale del capitolo uscito su Super Nintendo.

Alcuni fan hanno elaborato un po' la mappa di The Legend of Zelda: Echoes Of Wisdom e hanno notato che la mappa di A Link to the Past è effettivamente visibile in maniera piuttosto chiara nella parte centrale del mondo di gioco.

In effetti, alcuni punti di riferimento ben visibili mettono in diretto collegamento i due capitoli, con The Legend of Zelda: Echoes Of Wisdom che contiene l'intera mappa originale ma anche alcune parti aggiuntive in cui si svolge buona parte del gioco.