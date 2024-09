Ascoltiamo la sigla di apertura di Dragon Ball Daima: vi piace più di quelle storiche?

Dragon Ball Daima è una nuova serie animata di Dragon Ball che proporrà nuove avventure con una versione "bambino" di vari personaggi storici. La sua uscita (in Giappone, la versione occidentale non è ancora stata confermata) non è troppo lontana e pian piano stanno arrivando nuove informazioni a riguardo. Ora, ad esempio, possiamo ascoltare la sigla di apertura .

La sigla di Dragon Ball Daima

Zedd ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla produzione della sigla di apertura di Dragon Ball Daima sul sito ufficiale dell'anime: "Sono stato incredibilmente onorato di essere stato preso in considerazione per produrre la musica di Dragon Ball. Sono cresciuto come un grande fan e non avrei mai pensato di poter lavorare a qualcosa di simile. Ho sempre aspirato a scrivere sigle e colonne sonore. Comporre musica per qualcosa che ha influenzato molti anni della mia infanzia è un sogno incredibile".

Ricodiamo che Dragon Ball Daima sarà mandato in onda in Giappone a partire dall'11 ottobre, ovvero la stessa data di Dragon Ball: Sparking! Zero, il gioco picchiaduro 3D che proseguirà la saga nota in occidente come Budōkai Tenkaichi.

Parlando del videogioco, Dragon Ball: Sparking! Zero ha spiegato tutti i dettagli delle modalità Battaglia e Torneo con un nuovo trailer.