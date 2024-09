Dragon Ball: Sparking! Zero spiega tutti i dettagli delle modalità Battaglia e Torneo con un nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Dragon Ball: Sparking! Zero , il gioco picchiaduro dedicato alla amata saga di Toryiama. In questo nuovo filmato è stato possibile vedere due modalità che troveremo al lancio: Battaglia e Torneo .

Le due modalità di Dragon Ball: Sparking! Zero e il trailer dedicato

Bandai Namco spiega, in traduzione: "Nella modalità Battaglia, potete combattere online in partite classificate e personalizzate, oppure giocare offline contro la CPU o i vostri amici nello stage Stanza dello Spirito e del Tempo!"

"Con le partite classificate, potete impostare le condizioni di matchmaking per trovare i vostri avversari ideali con restrizioni bilanciate sul costo dei personaggi e controllare le classifiche! Le limitazioni dei costi consentiranno ai giocatori di godere dell'enorme roster di Dragon Ball: Sparking! Zero giocando con personaggi che non avrebbero mai scelto."

"Nella modalità Torneo mondiale, potete creare o partecipare a un torneo online con rivali di tutto il mondo, oppure giocare offline in un torneo creato per voi! Nella modalità Torneo mondiale, potete creare le regole del vostro torneo o giocare in tornei iconici della serie!"

"Ogni torneo iconico ha un proprio regolamento che può modificare le fasi, le condizioni di vittoria e persino i personaggi che si possono giocare! I tornei offline genereranno avversari per voi e, grazie alla vasta gamma di personaggi giocabili, ogni torneo sarà unico."

Vi segnaliamo infine che la serie animata Dragon Ball Daima ha una data di uscita ufficiale.