Fairgame$ è destinato a morire come Concord? No, anzi, se ne parla bene internamente, per un giornalista

Ad esempio, si potrebbe pensare che Fairgame$ - l'heist game di Haven Studio, capitanato da Jade Raymond - sia destinato a fare la stessa fine. Secondo un noto giornalista, però, non è affatto così. Anzi, pare che vi siano parole positive, internamente alla compagnia.

Dovremo vedere come andranno le cose e cosa decideranno editore e sviluppatore, ma il pensiero è andato rapidamente oltre Concord ed è naturale pensare più in generale alla linea d'azione di Sony e al futuro dei giochi GaaS di PlayStation .

Oggi è arrivata una notizia forse non troppo inaspettata, ma certamente di grande impatto: Concord , il recente sparatutto online di Sony, sarà presto tolto dal mercato e i giocatori rimborsati , nel mentre il team cerca di capire come risollevare la situazione.

Fairgame$ sembra essere un progetto più interessante di Concord. Vediamo i dettagli riguardo al videogioco multigiocatore per PS5 e PC condivisi da un giornalista.

