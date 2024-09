Bungie ha definitivamente vinto contro il creatore di cheat AimJunkies: vediamo quanti soldi prenderà

La causa di Bungie contro AimJunkies è stata una delle tante intentate contro i produttori di cheat, tra cui PerfectAim, GatorCheats e Ring-1, ma ha avuto qualche intoppo all'inizio. Nel maggio del 2022 un giudice ha respinto parte della richiesta di risarcimento di Bungie relativa alla violazione del copyright, una piccola ma sorprendente vittoria per AimJunkies. Alla fine non è servito a molto: la maggior parte della richiesta rimanente è stata inviata all'arbitrato, che ha portato a una sentenza a favore di Bungie di poco inferiore a 4,4 milioni di dollari, la maggior parte dei quali relativi a violazioni del DMCA.

Gli eventi più recenti del caso di Bungie contro AimJunkies

AimJunkies aveva presentato una mozione in cui si chiedeva che la decisione della giuria venisse annullata in quanto Bungie non aveva effettivamente dimostrato la violazione del copyright - in sostanza la compagnia affermava che la giuria aveva preso la decisione sbagliata - e si chiedeva un verdetto diverso o un nuovo processo. In una sentenza emessa il 30 agosto, tuttavia, il tribunale ha respinto la richiesta, affermando che le prove dirette e indiziarie "sostanziali" supportano la decisione della giuria.

Anche la sentenza di 4,4 milioni di dollari è valida. Nel suo appello, AimJunkies ha sostenuto che l'arbitrato aveva commesso un errore rifiutando di ammettere "prove materiali" precedentemente inserite a sostegno della sua richiesta, ma il tribunale ha respinto l'accusa, affermando essenzialmente che l'avvocato di AimJunkie non ha lavorato nel modo corretto e non ha presentato le prove in tempo. Per il momento, il sito web di AimJunkies continua a funzionare, anche se ovviamente senza cheats di Destiny 2.

Parlando invece del videogioco, il futuro di Destiny 2 è stato svelato da Bloomberg: c'è ottimismo dentro Bungie.