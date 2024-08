Il futuro di Destiny 2 è stato svelato da Bloomberg: c'è ottimismo dentro Bungie

Il noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha pubblicato un nuovo report sulla situazione di Bungie , svelando vari dettagli interessanti. Vari elementi erano già emersi nelle ultime ore, come ad esempio il fatto che il team ha cancellato un gioco noto come Payback.

Le parole di Schreier sullo sparatutto di Bungie

Il giornalista spiega: "L'azienda ha anche intenzione di continuare ad aggiornare Destiny 2, anche se non lavorerà più a espansioni regolari a pagamento come ha fatto in passato, secondo le persone che hanno familiarità con l'argomento. Durante una recente riunione, un leader dell'azienda ha detto ai presenti che le vendite di ogni espansione erano diminuite di anno in anno, compresa La Forma Ultima di giugno, quindi si sarebbe abbandonato il modello di pubblicazione annuale".

"Alcuni membri dello staff hanno dichiarato di essere ottimisti riguardo alla visione di Destiny 2 sotto la guida del nuovo direttore Tyson Green, un veterano di Bungie che ha preso il timone all'inizio di quest'anno. Nei prossimi mesi, hanno detto, Bungie cercherà di trattenere e attirare i giocatori con contenuti su scala ridotta, sul modello di Into the Light, un aggiornamento ben accolto in aprile che ha aggiunto una nuova modalità al gioco. Piuttosto che vendere questi contenuti, hanno detto, Bungie cercherà di pubblicarli gratuitamente insieme a modifiche alle attività che spera possano interessare i giocatori più accaniti. Altri piani vaghi per il futuro includono una trama che presenterà personaggi e mondi che Destiny non ha ancora esplorato".

"Chi è rimasto in Bungie dovrà ora accontentarsi di uno staff più ridotto, di orari più stretti e di un'azienda che appare significativamente diversa da quella di tre giorni fa".

Inoltre, ex-dipendenti di Bungie dicono di non avere nulla contro Sony, è colpa della dirigenza dello studio di Destiny.