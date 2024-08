Gothic 1 Remake ha un nuovo trailer che mostra nel dettaglio caratteristiche e novità del gioco

Anche Gothic 1 Remake è tornato a farsi vedere in occasione del THQ Nordic Showcase, con un trailer che mostra nel dettaglio le caratteristiche del gioco, attestando peraltro le evoluzioni tecniche applicate sulla base dell'originale.

Il gioco in questione è un remake fedele dell'originale creato da Piranha Bytes e uscito nel 2001: si tratta di un action RPG open world caratterizzato da un'ambientazione molto vasta da esplorare, almeno per l'epoca, ma con un effetto che sembra essere stato ben replicato in questa versione tecnicamente rifatta.

Il nuovo trailer serve soprattutto come presentazione generale del mondo di gioco e delle caratteristiche principali di questo, che sono piuttosto peculiari e determinano il particolare sistema di forze in gioco nel mondo di Gothic.