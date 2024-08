Disney Epic Mickey: Rebrushed si mostra in un nuovo trailer per le prenotazioni e immagini inedite

Dal THQ Nordic Showcase arrivano novità per quanto riguarda Disney Epic Mickey: Rebrushed , la versione remake del particolare action adventure con elementi platform creato da Warren Spector e Junction Point e rielaborato in maniera profonda in questa occasione per le piattaforme moderne, che torna a farsi vedere con un nuovo trailer dedicato alle prenotazioni e alcune immagini .

Un rilancio in grande stile

Il video ci consente di vedere qualcosa del gameplay vero e proprio oltre alle scene d'intermezzo, consentendo di apprezzare se non altro i miglioramenti effettuati all'impianto grafico.

Il filmato, in particolare, si concentra sulle varie caratteristiche di Disney Epic Mickey: Rebrushed, mostrandone gli elementi come fasi di esplorazione, puzzle da risolvere con il pennello magico, sezioni in stile platform classico in 2D e scontri con i boss.

Al tutto si unisce anche la presentazione dei bonus legati alle prenotazioni, visibili proprio alla fine del trailer.

Per l'occasione sono state diffuse anche diverse nuove immagini ufficiali, che potete vedere nella galleria riportata qui sopra. Disney Epic Mickey: Rebrushed può essere un'ottima occasione per riscoprire questo gioco molto particolare e forse non tanto noto, nonostante riguardi una licenza estremamente popolare, coprendo anche un ruolo strategico importante per THQ Nordic.