Gothic 1 Remake: il nuovo trailer mostra il Vecchio Campo e i suoi abitanti

Gothic 1 Remake è tornato finalmente a mostrarsi con un trailer di gameplay, pubblicato in occasione del THQ Nordic Showcase 2023, che mostra nel dettaglio la versione rifatta di Vecchio Campo, uno dei luoghi più famosi della Valle delle Miniere. Vediamolo:

Come potete vedere, il video segue le vicende di un ladro che sfrutta tutte le occasioni che incontra per raggranellare qualche moneta extra. È anche un ottimo modo per familiarizzare con lo scenario, fatto di violenza, lavoro duro mal pagato, di cibo razionato a causa della situazione e di tanti altri elementi che lo hanno fatto amare ai giocatori del Gothic originale.