L'esclusiva PS5 e PC Fairgame$ sta facendo progressi e vuole proporre "libertà, brivido e divertimento"

L'informazione arriva da una proposta di lavoro per un produttore da aggiungere al team di Haven Studios. I candidati lavoreranno a fianco del Live Operation Producer e dell'Economic Designer per offrire "ai nostri giocatori opportunità di personalizzazione leader nel settore".

Sony Interactive Entertainment e PlayStation Studios hanno in sviluppo sullo sfondo tanti videogiochi e uno di questi è Fairgame$ , il nuovo sparatutto AAA multigiocatore di Haven Studios. Il gioco, secondo quanto indicato, pare essere "sulla buona strada" per offrire ciò che il team ha immaginato.

I progressi di Fairgame$

"Abbiamo fatto progressi incredibili in poco tempo grazie al nostro team talentuoso e appassionato e ai loro eccezionali contributi", si legge nell'annuncio di lavoro di Haven Studios. "Abbiamo creato una cultura presso Haven che è basata sulla gentilezza, l'adattabilità e il coraggio che sblocca la creatività. La nostra prima nuova IP per PlayStation è sulla buona strada per offrire un'esperienza multigiocatore AAA con alla base una visione che spinge a costruire un mondo sistemico e in evoluzione incentrato sulla libertà, il brivido e il divertimento che terrà i giocatori divertiti e impegnati per anni". IMM

Ricordiamo che Haven Studios è uno dei team di PlayStation Studios, precisamente quello creato da Jade Raymond, veterana di Assassin's Creed. Il team venne creato e aggiunto rapidamente ai team di Sony Interactive Entertainment.

Ricordiamo che Fairgame$ è stato annunciato nel maggio 2023. Per il momento non abbiamo visto nulla di concreto sul gioco, se non un trailer di presentazione che faceva intuire che si sarebbe trattato di una sorta di heist game (un gioco basato sulle rapine).