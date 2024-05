AMD Ryzen 9000: le nuove schede madri AM5 si chiameranno Serie 800

Con l'avvicinarsi di Computex 2024, l'attesa per i nuovi processori AMD Ryzen 9000 basati su architettura "Zen 5" cresce sempre di più. E contemporaneamente aumentano anche le indiscrezioni sulla nuova generazione di CPU. Secondo le ultime fornite da Benchlife , AMD introdurrà Ryzen 9 insieme alle schede madri della serie 800 , saltando così la serie 700 e allineando la sua nomenclatura con quella di Intel.

B650E AORUS PRO X USB4: una visione del futuro

La scheda madre GIGABYTE B650E AORUS PRO X USB4 (fonte Benchlife)

Una delle novità più interessanti della B650E AORUS PRO X USB4 di GIGABYTE è l'inclusione della piattaforma USB4. Una caratteristica, questa, che la rende una delle prime schede madri AMD a supportare questo standard. Secondo Benchlife, inoltre, questa scheda madre è compatibile con le specifiche delle attese schede madri AMD serie 800, ed è quindi tecnicamente pronta per "Granite Ridge".

Le nuove funzionalità della B650E AORUS PRO X USB4 di GIGABYTE ci danno un'idea di ciò che le schede madri AMD serie 800 saranno in grado di offrire. Tra le caratteristiche più notevoli troviamo: corpi di memoria più resistenti, un pannello di sensori dedicato per il monitoraggio di display esterni e slot PCIe di alta qualità "PCIe EZ-Latch Plus". Queste caratteristiche indicano che le prossime schede madri di AMD seguiranno una tendenza verso soluzioni sempre più premium e ricche di funzionalità avanzate.

Basandosi sulla convenzione di denominazione della serie 800, il portale di informazione Wcctech ha ipotizzato poi le seguenti serie di schede madri AM5: