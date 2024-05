Jujutsu Kaisen: Cursed Clash si espande con il DLC Hidden Inventory / Premature Death e un update gratis

I contenuti del DLC e dell'aggiornamento gratuito

In particolare, il DLC a pagamento (di cui non conosciamo il prezzo) includerà una nuova storia e i personaggi giocabili Satoru Gojo e Suguru Geto in versione studenti e Toji Fushiguro, tutti i in quattro varianti di colori, oltre a una serie di oggetti per la personalizzazione.

Vediamo l'elenco completo delle novità del DLC: Scenario aggiuntivo

Hidden Inventory / Premature Death

Personaggi aggiuntivi

Satoru Gojo (Studente) (x4 varianti di colore)

Suguru Geto (Studente) (x4 varianti di colore)

Toji Fushiguro (x4 varianti di colore)

Costumi aggiuntivi

Satoru Gojo (Studente) Okinawa Getup (x4 varianti di colore)

Suguru Geto (Studente) Okinawa Getup (x4 varianti di colore)

Toji Fushiguro Clothes (x4 varianti di colore)

Satoru Gojo (Studente) Suit (x4 varianti di colore)

Suguru Geto (Studente) Suit (x4 varianti di colore)

Oggi per la personalizzazione aggiuntivi

Titolo

Soprannome

Emblema

Piastra

Personalizzazione del menu

Un'immagine che riassume i contenuti principali del DLC Hidden Inventory / Premature Death di Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

L'aggiornamento gratuito invece aggiungerà Mai Zen'in e Momo Nishinomiya come nuove lottatrici, due arene e altri extra. Sarà seguito da un ulteriori update gratis che aggiungeranno altri tre personaggi inediti. Vediamo l'elenco completo delle novità di seguito:

Mappe aggiuntive

Star Religious Group Headquarters

Tombs of the Str, Main Hall

Personaggi aggiuntivi

Mai Zen'in (x4 varianti di colore)

Momo Nishinomiya (x4 varianti di colore)

Costumi aggiuntivi

Mai Zen'in Jujutsu High Uniform B (x4 varianti di colore)

Offline Co-Op: nemici aggiuntivi

Satoru Gojo (Studente)

Suguru Geto (Studente)

Toji Fushiguro

Mai Zen'in

Momo Nishimiya

Vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen: Cursed Clash è disponibile su PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Se volete saperne di più sul titolo, ecco la nostra recensione.