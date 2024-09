La serie animata Dragon Ball Daima ha una data di uscita ufficiale

La serie andrà in onda in Giappone a partire dall' 11 ottobre e occuperà lo slot del venerdì sera alle 23:40 locali (le 16:40 in Italia), con il primo episodio che avrà una durata estesa di 10 minuti rispetto a quelli successivi.

A quando il debutto in Italia?

La conferma è arrivata durante la presentazione del palinsesto autunnale di Fuji TV, durante il quale il direttore addetto alla programmazione Yuichi Nakajima ha svelato anche che la produzione di tutte le puntate è stata completata.

Trattandosi di un franchise amatissimo a livello mondiale, Dragon Ball Daima è molto atteso anche in Occidente e probabilmente arriverà nei nostri lidi tramite emittenti televisive come Mediaset o piattaforme di streaming come Crunchyroll in tempi brevi, per quanto è bene precisare che per il momento non sono stati annunciati dei piani per la messa in onda all'infuori del Giappone. Per saperne di più, non ci resta che attendere.

Dragon Ball Daima è una nuova serie animata che racconta una storia originale, in cui Goku, Vegeta e compagni sono tornati bambini a causa di una cospirazione, e per sistemare le cose dovranno partire all'avventura in nuovi mondi.

Stando ai primi dettagli svelati nei mesi scorsi, la serie è un omaggio alle prime storie di Dragon Ball, votate più all'avventura che ai combattimenti, per festeggiare il 40esimo anniversario della serie. Si tratta anche dell'ultimo lavoro che ha visto il coinvolgimento diretto di Akira Toriyama, purtroppo scomparso a inizio dello scorso marzo, che ha lavorato alla storia principale e il design dei personaggi.