Il Level-5 Vision 2024 ha una data, novità su lancio di Inazuma Eleven: Victory Road, Professor Layton e altri

Level-5 ha annunciato che la presentazione Level-5 Vision 2024: To the World's Children andrà in onda il prossimo 24 settembre alle 14:00 italiane. Inizialmente in programma per aprile, l'evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e offrirà aggiornamenti su titoli come Inazuma Eleven: Victory Road e Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore. Per l'occasione verrà annunciato anche un nuovo gioco di zecca al momento avvolto nel mistero. Vediamo la line-up al completo:

Inazuma Eleven: Victory Road

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Decapolice

Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Un gioco completamente nuovo