Il cosplay di Mualani da Genshin Impact da aru.rinh è una replica perfetta del nuovo personaggio di Natlan

Mualani è un personaggio 5 stelle di elemento Hydro che fa parte di una delle tribù che popolano la regione di Natlan. In battaglia incarna il ruolo di DPS principale della squadra e sfrutta uno stile di combattimento unico nel suo genere, dato che può chiamare in campo in qualsiasi momento uno squalo che può usare come una sorta di tavola da surf per spostarsi velocemente e attaccare i nemici.

Un cosplay di Mualani in spiaggia

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, quello di aru.rinh è un cosplay di ottima fattura, in particolare per il costume che è stato ricreato in maniera fedele e con grande cura nei dettagli. Lo stesso vale per la peculiare acconciatura e altri particolari di questo personaggio, come le iridi rosso acceso e i tatuaggi bianchi su braccia e gambe.

