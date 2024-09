Harry Potter: Campioni di Quidditch svela le novità gratuite di autunno e inverno, con contenuti cross-over

I contenuti in arrivo in Harry Potter: Campioni di Quidditch

Gli sviluppatori hanno svelato che a settembre avremo modo di completare un evento a tema Hogwarts Legacy. Non è chiaro esattamente cosa includerà, ma possiamo aspettarci come minimo delle skin dedicate ad alcuni dei personaggi più iconici del gioco d'azione a mappa aperta.

L'immagine ufficiale dei contenuti in arrivo in Harry Potter: Campioni di Quidditch

A seguire, a ottobre, ci sarà un evento a tema Halloween. Nel corso dell'autunno andrà invece in onda la Stagione 0 di Harry Potter: Campioni di Quidditch, che sarà seguita durante l'inverno dalla Stagione 1, a tema Difesa contro le Arti Oscure. Ci sarà anche un evento dedicato alle vacanze a Hogwarts - diamo per scontato a tema natalizio - e un evento in stile Ballo del Ceppo.

Più in generale per il 2024, il team riconferma di essere al lavoro sulla versione Nintendo Switch di Harry Potter: Campioni di Quidditch e anche su una modalità 6 vs 6 per il PvP (giocatore contro giocatore).

Non ci resta che attendere che tutti questi contenuti vengano realizzati e scoprire poi cosa è previsto per il 2025. Ricordiamo che il gioco è già disponibile e che possiamo vedere tutti i dettagli del gameplay in un approfondito video.