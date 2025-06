Dragon Ball: Gekishin Squadra arriva anche su PS4, PS5 e Switch e fissa le date della beta, è l'ex Project: Multi

Le novità non finiscono qui. Infatti, presto sarà possibile provare con mano il MOBA free-to-play grazie a un network test a ingresso libero . Segnatevi le date sul calendario: i server apriranno i battenti alle 08:00 italiane del 12 giugno e termineranno alle 07:59 del 16 giugno. Il lancio vero e proprio è previsto nel corso del 2025, con una data esatta ancora da stabilire.

Bandai Namco e gli sviluppatori di Ganbarion hanno annunciato che Dragon Ball: Gekishin Squadra , in precedenza conosciuto con il titolo provvisorio di Dragon Ball Project: Multi, uscirà anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch , oltre che su PC (Steam), iOS e Android .

Vediamo il nuovo trailer

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che mostra alcune sequenze di gameplay e riassume le caratteristiche del titolo e svela alcuni dei personaggi presenti al lancio, tra cui ovviamente non possono mancare volti familiari ai fan come Goku, Vegeta, Freezer, Piccolo, Crillin e Majin Bu. Si vede brevemente anche Cooler, segno che il roster includerà anche lottatori provenienti dai film del franchise di Dragon Ball.

Annunciato lo scorso agosto, Dragon Ball: Gekishin Squadra è un free-to-play dove due squadre composte da quattro giocatori si affrontano nei panni dei personaggi più iconici della serie, ognuno dotato di abilità e caratteristiche uniche fedeli al manga di Akira Toriyama. Il gioco fa perno sulle dinamiche tipiche dei MOBA, dunque parliamo di scontri con visuale dall'alto, mappe circoscritte divise in corsie, nemici controllati dall'IA da eliminare per ottenere risorse utili per potenziare sul momento il nostro team e dinamiche di gioco che mettono l'accento sul gioco di squadra e la strategia.