Prepariamoci a Elden Ring: Shadow of the Erdtree con lo spettacolare trailer di lancio di FromSoftware

Il filmato mostra alcune delle nuove ambientazioni che esploreremo nel Regno delle Ombre e dei nemici inediti che si frapporanno sul nostro cammino, incluso anche qualche boss nuovo di zecca. In realtà forse il trailer anticipa fin troppo dei contenuti in arrivo con il DLC, quindi magari potrebbe valere la pena saltarlo a pié pari per non rovinarsi alcuna sorpresa.

Con la pubblicazione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree ormai imminente, FromSoftware e Bandai Namco hanno deciso di farci venire ulteriormente l'acquolina in bocca pubblicando uno spettacolare trailer di lancio dell'espansione, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Server offline stamani e nuova patch disponibile

Nel frattempo stamani FromSoftware ha dato il via a una manutenzione programma dei server di Elden Ring in vista dell'imminente lancio di Shadow of the Erdtree che proseguirà fino a mezzogiorno, salvo imprevisti. È stata pubblicata anche la corposa patch 1.12 che porta con sé nuove acconciature e modifiche alla visualizzazione dell'inventario che saranno di certo apprezzate per tutti i giocatori, anche quelli che non acquisteranno il DLC.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà disponibile a partire da domani, venerdì 21 giugno. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di questa imperdibile espansione realizzata da FromSoftware.