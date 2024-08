Un'arma di Diablo IV è stata depotenziata dopo la scoperta di un bug che moltiplicava i punti esperienza

Troppo potente

Il bug era legato a The Umbracrux, un pugnale unico introdotto nella Stagione 5 che crea un Totem Ombra in grado di trasferire il danno a tutti i nemici vicini con un'efficacia del 20%. Adam Fletcher, il Global Community Development Director di Blizzard, ha affrontato la questione il 7 agosto, nei forum ufficiali del gioco, rassicurando sull'arrivo di un patch correttiva.

"Il team è stato informato di un problema per cui i giocatori erano in grado di ottenere una quantità significativa di esperienza uccidendo certi boss con l'equipaggiamento unico 'The Umbracrux'", ha spiegato Fletcher. "Disattiveremo il potere unico dell'arma mentre lavoriamo a una patch. Ciò significa che i giocatori non saranno più in grado di generare un Totem Ombra utilizzandola", ha continuato.

Insomma, l'arma è ancora trovabile ed equipaggiabile, ma il suo effetto unico è temporaneamente disattivato. Quindi la si potrà tenere da parte per quando sarà disponibile la patch, nel caso si voglia ancora usarla.

Per il resto vi ricordiamo che Diablo IV è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. È giocabile anche tramite abbonamento a Game Pass, il servizio di Microsoft.