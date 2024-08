Monster Hunter Wilds svela la Spadascia Caricata in un video assieme a un possibile indizio su un nuovo mostro

Proseguono i video di approfondimento di Monster Hunter Wilds dedicati alle 14 tipologie di armi del gioco. Questa volta è il turno della Spadascia Caricata (o Lama Caricata nei precedenti due giochi), una spada e scudo che possono essere combinati per trasformarsi in una possente ascia e viceversa.

In modalità spada quest'arma garantisce una buona mobilità e uno scudo con cui parare i colpi in arrivo. In modalità ascia invece si è più lenti, ma si ha accesso a degli attacchi dal raggio e i danni maggiori. Come nei precedenti capitoli, attaccando con la spada si caricano le fiale dell'arma, che poi possono essere utilizzate per potenziare lo scudo/ascia ed eseguire dei fendenti potenziati e scariche esplosive. Da quello che possiamo vedere nel filmato, sulla carta forse si tratta dell'arma che ha ricevuto meno modifiche rispetto a Monster Hunter World: Iceborne, se non per alcune combinazioni di attacchi inedite e animazioni in ascia leggermente più veloci.