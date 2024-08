Dragon Age: The Veilguard spingerà i giocatori a cambiare spesso i membri del party, Bioware spiega perché

Stando ai dati in possesso di Bioware, i giocatori di Dragon Age hanno la tendenza a utilizzare un party fisso o quasi per tutta la durata dell'avventura. Non è difficile capire il perché, dato che molti giocatori si affezionano a determinati personaggi e vogliono sempre averli accanto durante l'avventura. Tuttavia, con Dragon Age: The Veilguard gli sviluppatori vogliono cambiare le carte in tavola, spingendo i giocatori a cambiare spesso la formazione.

Stando alle parole di Corinne Busche, game director di The Veilguard, ciò avverrà in due modi, uno obbligatorio e l'altro opzionale. Il primo è tramite delle porzioni di gioco che forzano l'inserimento di un determinato personaggio in squadra per motivi narrativi, l'altro è tramite degli archi narrativi secondari dedicati a ogni membro del party, che possono evolversi e proseguire anche senza l'intervento del giocatore, che dunque potrebbe perdersi delle interazioni interessanti.