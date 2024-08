Xbox Game Pass: diamo un'occhiata ai giochi della prima metà di agosto per gli abbonati

Entriamo nel pieno dell'estate ma sembra che Game Pass non abbia comunque intenzione di farci abbandonare il controller anche in queste torride giornate estive, con una mandata di titoli piuttosto ridotta ma davvero di notevole calibro. Diamo dunque un'occhiata ai giochi della prima metà di agosto in Game Pass, per vedere cosa è riservato agli abbonati al servizio Microsoft in questo periodo solitamente non troppo carico di novità videoludiche di rilievo. Sebbene i giochi introdotti siano pochi, c'è comunque una scelta notevole tra un paio di produzioni sostanziose, due veri e propri classici intramontabili e anche un indie piuttosto interessante.

Tra questi troviamo anche un altro gioco proveniente dal catalogo Activision Blizzard, la cui acquisizione comincia a dare finalmente i suoi frutti anche per gli abbonati a Game Pass: dopo aver visto l'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare 3 il mese scorso, in questa mandata è giunto il turno di Crash Bandicoot con la sua trilogia rimasterizzata, cosa che ha un certo valore simbolico e cementa il legame del publisher con il servizio su abbonamento. Per il resto, ricordiamo anche i giochi che lasceranno il catalogo alla metà del mese, mentre restiamo in attesa delle ulteriori novità che arriveranno in seguito per agosto.