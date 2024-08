Fortnite presto riceverà contenuti a tema Avengers: Doomsday, X-Men '97, i cattivi Disney e Gli Incredibili

La collaborazione tra Epic Games e Disney continua e si espande ulteriormente, con la casa di Topolino che in occasione del D23 2024 ha svelato dei nuovi crossover per Fortnite , che includono un po' di tutto, dai supereroi della Marvel a Malefica e Capitan Uncino .

La Stagione 4 a tema Avengers: Doomsday

Il 16 agosto invece avrà inizio la Stagione 4 del Capitolo 5 di Fortnite, intitolata "Absolute Doom" e chiaramente a tema con il nuovo film Avengers: Doomsday. Nel gioco dunque approderanno il Dottor Destino e altri eroi Marvel, con i giocatori che potranno sfruttare i poteri di personaggi iconici come Iron Man, Capitan America e Black Panther per avere la meglio sugli avversari. Nel trailer qui sotto possiamo vedere anche dei costumi speciali, come una simpatica versione di Wolverine di Bananita.

E non è finita qui. Durante l'autunno approderanno sull'Isola della Battaglia Reale i cattivi dei film Disney, come Malefica, Crudelia De Mon e Capitan Uncino e sono in programma anche dei crossover con i personaggi Pixar, con Gli Incredibili ad aprire le danze. E chissà, non è escluso che non ci siano ulteriori sorprese nei prossimi mesi. Staremo a vedere.