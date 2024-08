Il PlayStation Store presto includerà le recensioni scritte dagli utenti, stando a delle segnalazioni

Come riportato da più utenti PlayStation su Reddit, pare che Sony stia lavorando a un nuovo sistema di recensioni per i giochi PS5 e PS4 acquistabili sul PlayStation Store che permetterebbe agli utenti di aggiungere un commento alla propria valutazione.

Stando alle segnalazioni, alcuni utenti hanno ricevuto un'email da Sony che li invita a pubblicare una recensione scritta di un determinato titolo che hanno giocato e possiedono in formato digitale tramite il sito ufficiale di PlayStation (e non direttamente da PS5, per gli ovvi problemi nello scrivere un lungo testo con il controller).