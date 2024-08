Il cosplay di Nico Robin da One Piece di miihcosplay sfrutta i poteri del Fior Fior

Le avventure della ciurma di Cappello di Paglia continuano in One Piece, che lentamente ma inesorabilmente si sta avvicinando la sua conclusione dopo oltre vent'anni dal suo debutto. L'opera di Eiichirō Oda è tutt'ora uno dei manga e anime più popolari e di conseguenza ha un grande ascendente anche tra i cosplayer. Ce lo ricorda Oichi con il suo cosplay di Nico Robin.

Nico Robin è uno dei membri più longevi della ciurma di Cappello di Paglia. In combattimento si fa valere grazie ai poteri del frutto del diavolo Fior Fior, che le ha donato la capacità di creare copie di parti del proprio corpo su qualsiasi superficie ed in numero illimitato, che sfrutta per immobilizzare, disarmare e colpire gli avversari.