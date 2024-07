Il cosplay di Tatsumaki da One-Punch Man da Rynna è una forza della natura

I fan di One-Punch Man sono in trepidante attesa della terza stagione dell'anime, già confermata ma che ormai si sta facendo aspettare da cinque anni lunghi anni dopo la messa in onda della precedente. Nel frattempo l'opera di One è più viva che mai nel panorama dei cosplayer e a tal proposito vi proponiamo il cosplay di Tatsumaki firmato da Rynna.

Nonostante la sua corporatura minuta ed esile, Tatsumaki (o Tornado nell'adattamento italiano) è una potentissima esper in grado volare e di generare dei veri e propri cataclismi con i suoi poteri psichici. È uno dei membri più forti dell'Associazione degli Eroi e non vede di buon occhio Saitama, il protagonista di One-Punch Man, per il suo atteggiamento disinteressato e irriverente.