Il cosplay di 2B da NieR: Automata di mightyraccoon incanta con un abito diverso dal solito

Passano gli anni ma NieR: Automata rimane un gioco unico nel suo genere e con tantissimi fan al seguito e il recente adattamento anime che contribuisce a mantenere l'opera di Yoko Taro e Square Enix sulla cresta dell'onda. Il gioco è anche gettonatissimo tra i cosplayer, come confermano le numerose rappresentazioni dei suoi personaggi, tra cui spicca il cosplay di 2B firmato da mightyraccoon che trovate qui sotto.

2B, il cui nome completo è YoRHa No. 2 Type B, è uno dei tre protagonisti principali NieR: Automata. È un androide da combattimento creato per far parte della squadra YoRHa, un'unità di fanteria automatizzata progettata per riconquistare la Terra dagli alieni invasori e garantire un futuro all'umanità. Il personaggio è riuscito ad affascinare milioni di giocatori, grazie al suo aspetto elegante e distintivo, con un abito nero e una benda sugli occhi.