Manor Lords ha perso molti giocatori su Steam ma è successo commerciale, ecco quanto ha incassato finora

A voler guardare i dati di SteamDB circa il trend di giocatori contemporanei connessi su Manor Lords, si potrebbe dire che il gioco ha perso gran parte del suo pubblico già dopo poche settimane dal lancio. Tuttavia, Tim Bender, CEO del publisher del gioco Hooded Horse, ha riferito che questa metrica non offre assolutamente il quadro completo della situazione e per dimostrarlo ha svelato gli ottimi numeri quanto a incassi e copie vendute registrati finora.

In un'intervista al portale 16z Games, Bender ha dichiarato che Manor Lords ha già superato quota 60 milioni di dollari di incassi dal lancio in accesso anticipato avvenuto lo scorso aprile. Il gioco ha venduto oltre 2 milioni di copie in meno di tre settimane (con tutto che è incluso anche nel PC Game Pass), a cui si aggiungono altre 250.000 piazzate lo scorso mese.