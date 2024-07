La modalità 5v5 Rush di EA Sports FC 25 sarà protagonista di un video deep dive, ecco data e orario

Dopo il corposo deep dive dedicato a tattiche e ruoli di questa settimana, il prossimo video di approfondimento di EA Sports FC 25 sarà interamente dedicato a uno delle novità principali del nuovo gioco, ovvero la modalità Rush 5 vs 5.

La data e orario da cerchiare sul calendario è vicinissima: il filmato infatti sarà disponibile a partire dalle 17:00 italiane di domani, lunedì 29 luglio. Come per i precedenti video, anche in questo caso verrà offerta una panoramica approfondita di questa nuova modalità che parlerà nel dettaglio sul suo funzionamento le sue peculiarità.