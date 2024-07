The Batman 2 vedrà il ritorno del Pinguino, la cui serie TV ha una data di uscita

Per quanto riguarda The Batman, le riprese del film cominceranno l'anno prossimo, come aveva già anticipato Andy Serkis, mentre per l'arrivo nelle sale cinematografiche bisognerà attendere il 2026 a causa dei recenti rinvii dei progetti Warner Bros.

Lo show sarà disponibile dal 19 settembre sulla piattaforma streaming Max e offrirà uno sguardo sulle attività e le malefatte del personaggio introdotto nell'originale The Batman: una versione del criminale diversa rispetto al solito.

Il regista Matt Reeves ha rivelato che il Pinguino tornerà in The Batman 2 , e la notizia è arrivata in concomitanza con l'annuncio della data di uscita di The Penguin , la serie televisiva basata sul villain interpretato da Colin Farrell.

Un universo indipendente?

Mentre si parla di altre possibili serie televisive ambientate nel mondo di The batman oltre a The Penguin, durante il San Diego Comic-Con 2024 il regista Matt Reeves ha parlato anche dell'universo narrativo che ha contribuito a creare e che si differenzia dal DC Universe attualmente in mano a James Gunn.

Reeves l'ha definita la "Batman Epic Crime Saga": un percorso narrativo in cui troveremo i capitoli di The Batman, ovviamente, ma anche tutti gli spin-off che ne condividono l'ambientazione, a cominciare appunto da The Penguin.

Certo, da questo punto di vista la cancellazione di Arkham Asylum non si pone come un inizio incoraggiante, ma siamo sicuri che ci siano diversi altri progetti in cantiere.